Gouden Schoen: Volgens Thomas Chatelle is hij de grootste en verrassende uitdager voor Hans Vanaken

De strijd om de Gouden Schoen lijkt dit seizoen spannender dan ooit. Een van de opvallendste namen is Christos Tzolis, die tegen Union een schitterende prestatie neerzette en nogmaals bewees waarom hij volgens Thomas Chatelle de beste speler in België is.

Thomas Chatelle is in Het Belang van Limburg vol lof over de Griekse aanvaller van Club Brugge. “Tzolis heeft opnieuw laten zien waarom hij momenteel de beste speler op de Belgische velden is. Zijn technische kwaliteiten, zijn vermogen om de wedstrijd te veranderen en zijn scores maken hem onmisbaar voor Club Brugge.” De Griekse international heeft een enorme impact gehad op de titelambities van Club Brugge en is volgens Chatelle de grootste uitdager voor de Gouden Schoen. “Ik heb hem bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen gezet voor deze ronde”, aldus de analist. Ondanks de schitterende prestaties van Tzolis, blijft Hans Vanaken volgens velen de grootste favoriet om de Gouden Schoen te winnen. Vanaken is al jarenlang het hart van Club Brugge en blijft ook dit seizoen in topvorm spelen. Een belangrijk aspect voor de prestaties van zowel Vanaken als Tzolis is de invloed van hun coach, Nicky Hayen. Onder zijn leiding heeft Club Brugge een enorme sprong voorwaarts gemaakt. “Hayen heeft echt de juiste snaar geraakt met zijn strategie." Zowel Vanaken en Tzolis profiteren van het vertrouwen van de coach en zijn aanpak. "Het is indrukwekkend om te zien hoe zijn gameplan keer op keer klopt en hoe de spelers daarop reageren", aldus Chatelle.