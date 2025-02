Dante Vanzeir doet een straffe onthulling: "Vereerd dat ook Anderlecht geïnteresseerd was"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dante Vanzeir is terug in België na een Amerikaans avontuur bij New York Red Bulls. De spits ruilde de skyline van Manhattan in voor de Jupiler Pro League en tekende bij KAA Gent. Maar Anderlecht had hem ook graag binnengehaald.

Vanzeir bevestigt dat meerdere clubs interesse toonden, waaronder Anderlecht. “Het is een eer dat clubs als Anderlecht en Gent mij wilden", zegt hij in La Dernière Heure. Een transfer naar Paars-Wit had een mooie familiedimensie kunnen hebben, aangezien zijn zus Luna er actief is. “Op papier zou dat leuk geweest zijn, maar er spelen veel factoren mee in zo’n beslissing", voegt hij eraan toe. Uiteindelijk koos Vanzeir voor Gent, een keuze die niet afhing van het vertrek van coach Wouter Vrancken. “Ik had geen problemen met hem. Als hij gebleven was, had ik nog steeds voor Gent gekozen.” De overstap naar Gent betekende wel een financieel offer. In de MLS verdiende Vanzeir 1,4 miljoen euro per jaar, maar hij liet dat achter zich voor een sportief uitdagender project. “Ik wil opnieuw plezier beleven en de druk voelen", zegt hij. “In New York waren er dagen dat ik zonder motivatie naar de training ging.” Zijn keuze voor Gent lijkt dus vooral sportief gedreven. Ondanks de interesse van Anderlecht, voelde Vanzeir zich het best bij de Buffalo’s. Nu is het aan hem om te bewijzen dat hij de juiste beslissing heeft genomen. En dat kan hij al vanavond.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KAA Gent - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.