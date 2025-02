Bounida onthult waarom hij nu toch bijtekende bij Ajax en dat is heel mooi om te horen

Rayane Bounida heeft zijn contract bij Ajax verlengd tot juni 2028. De jonge Belg van 18 jaar, die recent enkele keren op de bank zat bij het eerste elftal, heeft drie extra jaren bijgetekend, met een optie voor een vierde. "Ik voel me vrij. Ik ben blij dat dit eindelijk afgerond is."

De offensieve middenvelder werd opgeleid bij Anderlecht, maar trok in 2022 naar Ajax om daar door te breken. “Toen ik hier als jonge jongen aankwam, had ik één doel: het pad van Appie volgen en slagen bij Ajax”, vertelde hij. Met ‘Appie’ bedoelt hij Abdelhak Nouri, een voormalig groot talent van Ajax wiens carrière in 2017 abrupt eindigde door een hartstilstand. “Ik wil hier slagen voor hem. Dat is een van de redenen waarom ik bij Ajax wilde blijven.”

Bounida wordt al sinds zijn komst naar Amsterdam vergeleken met Nouri. “Ik hoor vaak dat ik een beetje zoals hij speel. Mensen zeggen ook dat ik dezelfde humor heb en hetzelfde loopje. Dat geeft me alleen maar extra motivatie om door te gaan. Voor hem, maar natuurlijk ook voor mezelf.”

Zijn eerste grote doel is een officieel debuut voor de hoofdmacht van Ajax. “Op korte termijn wil ik bij de selectie blijven en stilaan mijn plaats afdwingen in het eerste elftal.” Donderdag zat hij al op de bank tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Union Saint-Gilloise in het Koning Boudewijnstadion.

Bounida hoopt ook het voorbeeld te volgen van Jorthy Mokio, zijn 16-jarige landgenoot die zich al in de eerste ploeg wist te tonen. Volgens Ajax-directeur Marijn Beuker was het verlengingsproces niet eenvoudig, maar uiteindelijk was de club blij met Bounida’s keuze. “De onderhandelingen namen tijd in beslag, maar we zijn blij dat Rayane gelooft in het sportieve project.”

Beuker prees de kwaliteiten van de beloftevolle middenvelder. “Rayane is een genot om naar te kijken met zijn fijne techniek en balbehandeling in kleine ruimtes. Zijn spelintelligentie, creativiteit en slimme positionering passen perfect bij de visie van Ajax op talent.”