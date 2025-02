Jan Vertonghen krijgt enorm veel steun van topkinesist: "Zijn toewijding is fenomenaal, hij zal niemand beliegen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De weg terug naar het veld is niet makkelijk voor Vertonghen door een zware achillespeesblessure. Gelukkig kreeg hij veel steun van topkinesist Lieven Maesschalck, die onder de indruk is van de inzet van de verdediger.

"Zijn toewijding is enorm", zegt Maesschalck in Het Nieuwsblad. “Het was een gecompliceerde blessure aan zijn achillespezen, maar hij revalideerde héél consequent om weer op het allerhoogste niveau te komen."

Vertonghen heeft al bewezen wat hij kan en hoeft zich niet meer te bewijzen, zegt Maesschalck. "Hij wil het vooral aan zichzelf bewijzen en niemand teleurstellen, zeker zijn ploeg niet."

Einde carrière?

Het ideale scenario voor Vertonghen zou zijn om goede play-offs te spelen, maar daarna is het afwachten wat komt. Door al zijn blessures zou het logisch zijn om na dit seizoen te stoppen.

Volgens Maesschalck is het belangrijk dat Vertonghen zelf een keuze kan maken. "Hij wil zelf bepalen wat hij doet. Dat oordeel kan hij pas vellen als hij weer op het veld staat en merkt hoe hij zich voelt."

Vertonghen heeft sinds 4 augustus niet meer gespeeld door zijn blessures. Onder coach David Hubert stond hij nog nooit op het veld. Toch is de recordinternational nog steeds gemotiveerd om terug te keren en zijn ploeg te helpen. "Jan zal niemand beliegen. Niet zichzelf en zeker niet zijn ploeg", besluit Maesschalck.