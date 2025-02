Na Anderlecht krijgt nu ook Antwerp een onterecht cadeautje, Vanhaezebrouck springt Vanderhaeghe bij: "Fout van de VAR"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tegen RSC Anderlecht kreeg KV Kortrijk een doelpunt tegen op een vrije trap en tegen Royal Antwerp was het opnieuw raak. Twee keer stond de aanvallende muur echter te dicht bij de verdedigende muur.

"Eigenlijk moet dat doelpunt afgekeurd worden", maakte Yves Vanderhaeghe duidelijk na beide vrije trappen. "Ze staan in mijn muur. Kijk maar naar de beelden"."

Wat blijkt nu als we gaan kijken naar de 'regels van het voetbalspel', een boek van de Belgische voetbalbond? Dan zien we op bladzijde 116 bij regel 13 over de vrije schoppen ... dat Yves Vanderhaeghe gelijk heeft.

Reglement is duidelijk

Daar waar drie of meer verdedigende spelers een muur vormen, moeten alle aanvallende spelers tenminste op 1 m afstand van de muur plaats nemen tot de bal in het spel is.

Indien, wanneer een vrije schop genomen wordt, een tegenspeler zich op minder dan 1 m afstand bevindt van de muur, opgesteld door drie of meer verdedigende spelers, dan wordt een indirecte vrije schop toegekend voor de verdediging.

Zowel Anderlecht als nu ook Antwerp kreeg dus een cadeautje omdat het doelpunt bleef tellen: "Het is fout van de VAR. De VAR moet dat beeld herbekijken en zien dat er iemand tegen de muur gaat staan. Hij moet op een meter blijven tot de bal getrapt wordt", gaf ook Hein Vanhaezebrouck aan in Extra Time.