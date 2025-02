Lardot geeft de enige reden waarom het soms 9 minuten duurt voor VAR-analyse

De voorbije weken waren niet eenvoudig voor de arbitrage in ons land. Maar volgens scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot is er beterschap op komst.

Elke maandag geeft scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot in Under Review wat duiding bij controversiële fases uit de Jupiler Pro League van het afgelopen weekend.

De voorbije weken had hij heel veel werk. “Eerlijk? We hebben onszelf in moeilijkheden gebracht. Dat moeten we durven toegeven”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Sommige fases duren wel heel erg lang en sommige rode kaarten worden niet gegeven terwijl iedereen het erover eens is dat die wel rood verdienen. Denk maar aan de fase met Archie Brown afgelopen weekend.

“Klopt. Daar had ik het ook moeilijk mee. Weet je: op televisie zijn de beelden inderdaad duidelijk. Maar jullie kunnen niet inschatten hoe wíj die beelden binnen krijgen. De kwaliteit is een pak minder dan wat jullie zien”, probeert Lardot het uit te leggen.

“Wij vinden het evenmin oké dat er negen minuten nodig zijn om een buitenspellijn te trekken. Alleen…. Het systeem dat we nu gebruiken zorgt ervoor dat we beeldkwaliteit verliezen als ze binnenkomen in Tubeke. Dat is problematisch.”

Gelukkig is er beterschap op komst. Vanaf volgend seizoen is er een nieuw systeem. “Het is dag en nacht verschil. Ik ben alleszins dankbaar dat die investering er gekomen is. Er zullen minder struikelblokken zijn. Hopelijk ook minder controverse.”