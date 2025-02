Volgens Joren Dom is hij de positiviteit die Beerschot nodig heeft: "Dat is waarom ik hem zo bewonder"

Sinds vorige zondag is het al zeker dat Beerschot zal moeten vechten voor het behoud via de playdowns. Alleen de winnaar van die eindronde is al zeker van een verlengd in de Jupiler Pro League.

Joren Dom, voormalig speler van Beerschot, volgt de club nog steeds op de voet. Volgens hem heeft Beerschot niet de sterkste kern, maar maken ze het de grote ploegen vaak lastig. Met nog vier speeldagen te gaan, blijft de vraag welke teams Beerschot zullen vergezellen in de playdowns. Dom verwacht dat Kortrijk en STVV zeker in de degradatiestrijd zullen belanden. Daarnaast denkt hij dat ook Dender, na een zware nederlaag tegen OH Leuven, het lastig zal krijgen. Toch speelt Beerschot niet alleen om zichzelf te redden, maar ook als scherprechter in de degradatiestrijd. “Het grappige is dat Beerschot, in die strijd om de playdowns te ontlopen, ook een beslissende rol speelt. Alle ploegen waar Beerschot nog tegen speelt, zijn nog niet veilig", vertelt Dom in de Gazet van Antwerpen. Bewondering voor Dirk Kuyt Volgens Dom is het cruciaal dat Beerschot blijft vechten. “Dat is waarom ik Dirk Kuyt zo bewonder: hij straalt na al die pech en degradatiestress toch nog zoveel positiviteit en enthousiasme uit. Dat kan alleen maar toegejuicht worden.” Toch erkent Dom dat sommige spelers zich wellicht al hebben neergelegd bij de situatie. “Maar je speelt altijd ergens voor. Je kunt jezelf nog populair maken bij de supporters door sterke prestaties neer te zetten", besluit de voormalige verdediger van Beerschot.