Analist komt met enkele opmerkelijke voorstellen voor de arbitrage: "VAR-systeem zou er alleen maar beter van worden"

De Belgische arbitrage kan beter, dat weet iedereen. Jacky Mathijssen bedacht enkele voorstellen om de werking te bevorderen.

Afgelopen weekend was er alweer veel te doen om de arbitrage in de Jupiler Pro League, net als zo goed als alle andere weken. De frustraties kunnen daardoor soms hoog oplopen, zoals de laatste weken duidelijk werd.

Dan is er op maandag wel de wekelijkse 'Under Review', waarin scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot een woordje uitleg komt geven over een aantal fases, maar dit stelt de fans en de clubs nog niet tevreden.

Jacky Mathijssen kwam met enkele voorstellen. "Organiseer een wekelijks overlegmoment tussen clubs en scheidsrechters waarbij de clubs zelf om uitleg kunnen vragen over bepaalde fases. Dat zou veel frustraties kunnen verhelpen", begon hij bij Het Belang van Limburg.

"Als ik dan een interview lees waarin Lardot beweert dat trainers de reglementen niet goed genoeg kennen, dan vind ik dat zeer oneerbiedig ten opzichte van onze trainers. Ik stel voor dat we de proef op de som nemen. Zet vijf coaches uit eerste klasse samen met vijf jonge, opkomende scheidsrechters en laat hen tien fases beoordelen. Ik ben echt benieuwd wie daar het beste uit zou komen", gaat hij verder.

"En nog een laatste voorstel: zet iemand met een voetbalachtergrond op profniveau naast de VAR. Iemand die vanuit zijn eigen ervaring het verschil ziet tussen een ongelukkige tackle en een fout met de intentie om iemand te kwetsen. Nu worden dat soort zaken beoordeeld door mensen die nooit op niveau hebben gevoetbald. Ons VAR-systeem zou er alleen maar beter van worden", besluit Mathijssen.