David Hubert wil nog wat kwijt over Anderlecht-supporters na incident met Killian Sardella

Het was geen leuke avond voor Anderlecht in het Lotto Park op zondag. Paars-wit ging in de Brusselse derby met 0-2 onderuit tegen Union SG. Maar er gebeurde meer.

Anderlecht nam het zondag in eigen huis op tegen Union SG voor de derby. Anan Khalaili en Ousseynou konden de overwinning veiligstellen voor de bezoekers. Bij paars-wit verliep zeker niet alles zoals het moest. Een kwartier voor het einde volgde er dan nog eens die opvallende actie van Killian Sardella richting de eigen supporters... De verdediger van Anderlecht gaf een pass achteruit en werd door het thuispubliek getrakteerd op een fluitconcert. Iets wat hij al vaker meemaakte in het verleden. Sardella kon zich niet vinden in de onvrede van de fans en liet dat ook merken. Hij gebaarde richting het publiek dat ze moesten zwijgen. "Ik vind het toch spijtig dat het publiek ons niet altijd steunt. Maar gelukkig kwam er nadien een andere reactie", vertelde coach David Hubert na afloop. Sardella was dan ook mee verantwoordelijk voor het eerste tegendoelpunt. De verdediger jogde terug terwijl Niang was doorgebroken. De relatie tussen de fans en spelers lijkt niet snel te beteren op deze manier...