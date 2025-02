Hoe geschil tussen Anderlecht en zijn fans zwaar dreigde te escaleren: crisisoverleg was nodig

De afgelopen dagen werd er bij Anderlecht meer gesproken over zaken naast het veld dan over voetbal zelf. De rellen tijdens de Europese match tegen Fenerbahçe hebben hun sporen nagelaten, en dat had gevolgen voor de Brusselse derby tegen Union.

Anderlecht kondigde aan dat vak N5, de thuisbasis van de harde kern Brussels Casual Service (BCS), gesloten zou blijven uit voorzorg. Dit vak werd geviseerd na de incidenten van donderdag, waarbij een groep supporters tussenkwam in tribune 3, wat leidde tot een onderbreking van de wedstrijd tegen Fenerbahçe.

De beslissing van de club stuitte op fel protest van de Fan Council, die zaterdagavond al een communiqué deelde met zware kritiek op het bestuur van RSCA. Ze hekelden niet alleen de maatregel rond vak N5, maar ook het algemeen gebrek aan communicatie en steun vanuit de club richting de supporters.

Het bestuur van Anderlecht reageerde daarop met een verklaring waarin het benadrukte de voorbije weken veel inspanningen te hebben geleverd, onder andere bij de matchen in Istanbul en Charleroi.

De onvrede binnen de harde kern dreigde verder te escaleren. BCS-leden wilden zondag alsnog het stadion binnendringen, ondanks de sluiting van hun vak. Dit leidde tot crisisoverleg in Neerpede, waar vertegenwoordigers van de harde kern, de politie en clubvoorzitter Wouter Vandenhaute samenkwamen.

Tijdens deze bespreking werd een compromis bereikt. In ruil voor de heropening van vak N5, zegde BCS toe dat supporters die geïdentificeerd werden als betrokkenen bij de rellen tegen Fenerbahçe, geen toegang tot het stadion zouden krijgen. Bovendien werden al een tiental personen in het vizier genomen voor een mogelijk stadionverbod in de toekomst.

Zo kwam er uiteindelijk een onverwachte wending: een uur voor de aftrap hing de BCS-banderol opnieuw in de hoek van Tribune 4, als teken dat de harde kern toch aanwezig was in hun gebruikelijke vak. De crisis tussen bestuur en supporters is daarmee echter niet bezworen, en de komende weken zal moeten blijken of de verstandhouding tussen club en achterban hersteld kan worden.