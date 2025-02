Van je ex moet je het hebben: Daan Heymans slaat opnieuw toe en bezorgt oude club ferme kater

Sporting Charleroi heeft zich een pak dichter bij het behoud gespeeld na een belangrijke 1-3 overwinning op het veld van Westerlo. Daan Heymans, ex-speler van Westerlo, speelde opnieuw een hoofdrol met een doelpunt tegen zijn voormalige club.

Charleroi begon met goede intenties aan de wedstrijd, maar wist in de eerste helft weinig klaar te spelen. “Onze intenties waren goed, maar we speelden onze mogelijkheden niet goed uit”, erkende Heymans achteraf in Het Nieuwsblad.

Tijdens de rust greep coach Rik De Mil in en zette hij zijn ploeg op scherp. “De coach heeft ons wakker geschud en de puntjes op de i gezet. In de tweede helft kwam het er plots uit. Dit was een geslaagde avond”, aldus een tevreden Heymans.

Charleroi trok het spel naar zich toe en wist via een sterk middenveld het evenwicht te kantelen. De bezoekers vonden steeds de vrije man en creëerden zo een overwicht op het veld. Dit leidde uiteindelijk tot de knappe ommekeer in de wedstrijd.

Scoren tegen je ex

Heymans, die al vaker scoorde tegen zijn ex-club, deed Westerlo opnieuw pijn. “Pfff. Er is één ploeg waar ik bijna altijd tegen scoor en dat is Westerlo, terwijl ik mijn ex-ploeg alles gun”, besloot hij met een lach.

Met deze overwinning is Charleroi zo goed als zeker van het behoud in de Jupiler Pro League. De Carolo's staan nu achtste in het klassement.