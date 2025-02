Patrick Goots heeft duidelijke boodschap over het nieuwe competitieformat

De kloof tussen Royal Antwerp FC en Standard is gezakt naar zes punten. Voor Patrick Goots geen reden om te panikeren.

Royal Antwerp FC zag in het slot zijn zege tegen OH Leuven veranderen in een gelijkspel. De zege van Standard tegen Club Brugge was een nog grotere spelbreker. Toch lijkt het plekje in de Champions’ Play-offs niet in gevaar te komen.

“Antwerp zou op Cercle Brugge en thuis tegen Gent al niets meer mogen halen, willen we in die rechtstreekse slotmatch tussen Standard en Antwerp nog spanning krijgen”, is Patrick Goots duidelijk in Gazet van Antwerpen.

Dat zal volgens de analist allemaal niet gebeuren. “Bovendien zal Standard altijd genekt worden door zijn slechte doelsaldo van -8. Als het nog een bitsige strijd wordt, dan wel tussen Gent en Standard.”

Dat het allemaal spannend blijft is vooral te danken aan het feit dat er nog play-offs zijn na de reguliere competitie, anders was het verhaal nu al geschreven.

“Ik heb lang genoeg dat traditionele format meegemaakt, waarbij ik in de laatste vijf speeldagen vaak eindeseizoenswedstrijden speelde”, gaat Goots verder. “Laat die maar achterwege en geef mij maar deze animo in de plaats, al begrijp ik dat ze een formule moeten vinden om in het aantal matchen te snoeien.”