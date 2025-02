Pro League wil niet alleen competitieformat, maar ook Croky Cup veranderen

Donderdag wordt er opnieuw samengezeten over het competitieformat. Het is uitkijken of er een oplossing uit de bus komt.

Tijdens de algemene vergadering van de Pro League op donderdag wordt opnieuw gekeken of er een consensus bereikt kan worden over een nieuw competitieformat. De bedoeling van de meeste topclubs is om het aantal wedstrijden naar beneden te krijgen. Er zouden nog drie opties op tafel liggen: het Europese model, een competitie met achttien of toch verder doen met het huidige format. Dat laatste zou dan wel moeten gebeuren zonder halvering van de punten voor de Champions’ Play-offs en ook de Relegation Play-offs zouden verdwijnen. Al lijkt dat laatste niet echt een invloed te hebben op het aantal matchen dat gespeeld moet worden. Daarom zou er ook ingegrepen worden in de Croky Cup. Volgens Het Nieuwsblad zouden ploegen die Europees spelen pas een ronde later in de bekercompetitie instromen. De halve finales zouden in één match gespeeld worden. Zo zouden de topploegen in de Croky Cup mogelijk twee matchen minder spelen.