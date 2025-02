📷 Opgelet: Deze spelersduo's zijn het dodelijkst in de Jupiler Pro League en weten elkaar blindelings te vinden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de Jupiler Pro League zijn er verschillende spelersduo's die elkaar dit seizoen keer op keer weten te vinden. Het opvallendste koppel, volgens gegevens van Transfermarkt, is dat van Luka Vuskovic en Dogucan Haspolat bij KVC Westerlo.

De Kroatische verdediger Luka Vuskovic scoorde tegen Charleroi zijn zevende doelpunt van het seizoen, opnieuw na een assist van Dogucan Haspolat. Het was al de vierde keer dit seizoen dat de Turkse middenvelder een beslissende pass gaf waaruit Vuskovic scoorde.

Naast het Westerlo-duo zijn er nog vier andere koppels die dit seizoen al vier keer als assistgever en doelpuntenmaker samenwerkten. Bij competitieleider KRC Genk zijn dat Jarne Steuckers en Tolu Arokodare. De Nigeriaanse spits is momenteel de topschutter in de Jupiler Pro League met 15 doelpunten, en Steuckers heeft al vier keer voor de beslissende pass gezorgd.

Ook in het andere Limburg, bij STVV, heeft een duo zich sterk bewezen. Rechterflankspeler Louis Patris heeft al vier keer een assist gegeven aan Adriano Bertaccini, die met zijn efficiëntie voor doel een belangrijke pion is in het aanvalsspel van de Kanaries.

Bij Standard is de samenwerking tussen Ilay Camara en Andi Zeqiri een opvallende aanwezige in het lijstje. Standard heeft dit seizoen moeite om te scoren. Toch heeft Zeqiri er al negen doelpunten gemaakt, waarvan bijna de helft op aangeven van Camara.

Ook Charleroi heeft een productief duo met Daan Heymans en Adem Zorgane. Heymans scoorde vooral in het begin van het seizoen vlot en deed dat vier keer op aangeven van zijn kapitein.