Vincent Kompany krijgt volledige steun van Bayern-bestuur, maar er is maar één ding dat zijn jobzekerheid garandeert

Bayern München is tevreden over het werk van Vincent Kompany en heeft bevestigd dat de 38-jarige Belg ook in het geval van een vroegtijdige uitschakeling uit de Champions League aanblijft als coach. Het bestuur heeft hem zelfs een jobgarantie gegeven.

Zolang Bayern de Duitse titel weet te veroveren blijft Kompany bij Bayern. Kompany, die in zijn eerste seizoen bij de Rekordmeister zit, heeft volgens Duitse media het volle vertrouwen van de clubleiding gekregen.

In de competitie draait het dit seizoen goed voor Bayern. Na 23 speeldagen staat de club comfortabel bovenaan, met acht punten voorsprong op Leverkusen. Het doel in de Champions League blijft de finale, die dit jaar op 31 mei in de Allianz Arena van Bayern gespeeld wordt.

Het team speelt in de achtste finales tegen Bayer Leverkusen, dat hen eerder dit seizoen in de Duitse beker versloeg. In de competitie werd het steeds een gelijkspel. De wedstrijden tegen Leverkusen zullen cruciaal zijn voor zowel Kompany als de club, maar het bestuur heeft aangegeven dat zijn positie niet afhankelijk is van deze Europese prestaties.

Zwaar programma richting titel

Met nog elf speeldagen in de Bundesliga te gaan, blijft Bayern München stevig aan de leiding staan, maar er wachten nog enkele moeilijke uitwedstrijden. De club moet deze vrijdag afreizen naar Stuttgart. Er volgen nog duels tegen RB Leipzig en Borussia Dortmund.

De komende weken zullen bepalen of Kompany zijn eerste seizoen bij Bayern succesvol kan afsluiten. Ondanks de zware tegenstand in de Champions League en de Bundesliga, heeft de Belg het vertrouwen van de club en de spelersgroep. Mocht Bayern zijn titel halen, dan lijkt een verlengd verblijf voor Kompany in München verzekerd.