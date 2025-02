Hou je vast! Thorsten Fink heeft heel wat nieuws te melden op zijn persconferentie

KRC Genk speelt vrijdag op bezoek bij Sporting Charleroi. Trainer Thorsten Fink had heel wat nieuwtjes te vertellen in aanloop naar het duel.

Over het competitieformat wou Thorsten Fink niets zeggen. Enkel op een onmiddellijk stopzetten van de halvering van de punten voor de start van de play-offs had hij gehoopt, zei hij lachend op het persmoment.



De Duitser maakte niet veel woorden vuil aan de keuze van Karetsas voor Griekenland. “Kos maakte een keuze met zijn hart, daar kan je niemand raad in geven. Het is vooral goed dat er nu duidelijkheid is en de rust rond hem is teruggekeerd”, klinkt het bij Fink in Het Belang van Limburg.

Volgende agendapunt: de contractverlenging van Hrosovsky. “Het is heel goed nieuws dat ook die kogel door de kerk is. Patje is al bijna een legende bij deze club en heeft een belangrijke rol in de kleedkamer.”

“Die zal crucialer zijn op de momenten dat het eens even tegen zit of moeilijker gaat. Maar ook op het veld kan hij ons nog veel diensten bewijzen. Hij kan verschillende posities aan, in een Europees seizoen zal bijvoorbeeld ook Heynen niet elke match kunnen spelen”, ging Fink verder.

Over de toestand van het veld in Charleroi was de oefenmeester duidelijk. “Net zoals volgende week op Dender zullen we geen al te beste grasmat krijgen voorgeschoteld. Aan ons om daarmee om te gaan.”

Fink had ook nog wat te zeggen over het feit dat spits Robin Mirisola (18) voor het eerst in de wedstrijdkern zit, alsook over enkele afwezigen. “Het ligt voor de hand dat Nkuba tegen zijn ex-ploeg de geschorste El Ouahdi vervangt. Verder is Sattlberger nog ziek en hakken we vrijdag pas door of Oh, die door lichte hinder alleen individueel trainde, in de kern zit.”

“Sor traint weer met de groep maar ik heb het gevoel dat de match voor hem net te vroeg komt. Daarom nemen de 18-jarige Mirisola op in de kern. Hij heeft veel talent en maakte een goeie indruk op training”, besloot hij.