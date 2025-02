Slecht nieuws voor Anderlecht in aanloop naar de Clasico en Sclessin gaat echt de hel zijn: dit is hoe het ervoor staat

De Clasico staat zondag op het programma en naast de gewoonlijke rivaliteit staat er ook nog veel op het spel, zeker voor Standard. Bij Anderlecht willen ze uit het slijk van de laatste weken kruipen, maar de Brusselaars kennen geen al te beste voorbereiding.

Het zal letterlijk de Hel van Sclessin worden zondag. Ter herinnering: er zijn geen uitfans toegelaten. Iets wat bij beide supportersclans hard aankomt, want het komt de sfeer niet ten goede. Natuurlijk hebben ze het zelf gezocht na alle incidenten van de voorbije jaren.

Eerste keer uitverkocht Sclessin

Maar Sclessin is voor de eerste keer dit seizoen wel uitverkocht. Geen ploeg in België die in zulke omstandigheden graag naar het Stade Maurice Dufrasne trekt. Zeker Anderlecht niet, want ze ontbreken heel wat spelers die hun 'cool' kunnen bewaren in die context. Of jongens die het alvast een paar keer ervaren hebben.

Het zou immers een wonder zijn indien Kasper Dolberg tegen zondag fit geraakt. De Deense topschutter van paars-wit heeft op dit moment zelf weinig vertrouwen in zijn knie. Hij zou kunnen spelen, maar hij voelt het zelf anders aan. En dus willen ze geen risico met hem nemen.

Stroeykens zijn enkelblessure zou wel goed evolueren en hij zit waarschijnlijk wel op de bank. Ook Samuel Edozie zou daar kunnen plaatsnemen, want zijn hamstringproblemen lijken opgelost. Voor Yari Verschaeren komt de match te vroeg.

Vertonghen dringt aan om te spelen

Dat is een probleem voor Anderlecht, want voor Adryelson, Hey en Huerta wordt het de eerste keer dat ze zo zullen ontvangen worden. De kans bestaat dan ook dat Jan Vertonghen zijn basisterugkeer viert om de boel wat te leiden. Van Dendoncker en Hazard kan dat niet verwacht worden. Naar wat we horen dringt Vertonghen ook aan om terug te mogen spelen.

In ieder geval zullen ze naast de fans op de tribunes ook met een supergemotiveerde tegenstander moeten afrekenen. Standard kan bij winst over Gent springen als die verliezen tegen Club Brugge en ze zelf winnen van Anderlecht.

De zege tegen Club heeft bij Standard het geloof weer aangewakkerd en u mag er zeker van zijn dat Ivan Leko zijn spelers met 'du rage' aan de aftrap zal krijgen. Standard ruikt een kans om vanuit een verloren positie toch nog de top zes te halen.

Met een voetbal dat Anderlecht niet ligt. Hoeveel keer is paars-wit dit seizoen al tegen de lamp gelopen tegen een ploeg met een sterke organisatie en een goede counter? Daar zal deze week op gehamerd worden in Neerpede. Of het allemaal genoeg zal zijn om dit Standard te kloppen... Afspraak zondag.