Frank Boeckx zeer kritisch over invalbeurt Vertonghen: "Dat had Anderlecht moeten doen"

Jan Vertonghen is na een lange tijd van onbeschikbaarheid opnieuw voetballer. Tegen Union SG mocht hij in het slot van de wedstrijd invallen, al hadden de analisten daar toch een ietwat andere mening over.

Jan Vertonghen mocht in minuut 86 invallen tegen Union SG, bij een 0-2 achterstand. Veel kon hij dan ook niet meer veranderen aan de wedstrijd. En dus was de vraag of het wel een goed idee was om hem te laten invallen.

Wat is het plan?

"Zijn invalbeurt was minder overtuigend", aldus Frank Boeckx in zijn analyse bij Extra Time. "Ik zie het plan niet, want je haalt er in minuut 86 een verdediger af voor een andere verdediger."

Nu acht minuten om volgende week te starten? Een zoethoudertje voor het publiek? "Met een paar minuten is hij niet wedstrijdfit voor volgende week. Dus dat snap ik niet, dat helpt niet. Dan moet je hem meer tijd geven."

Slechte wissel

"Je moet ervoor zorgen dat hij geen tien minuten nodig heeft om uit bed te raken, dat zegt hij zelf. Maar ik vind vooral als je 0-2 achterstaat, dan breng je geen verdediger op het veld."

"Ze hadden Goto op de bank zitten. Speel dan nog acht minuten inclusief extra tijd alles of niets met een extra spits."