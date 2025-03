Peter Vandenbempt is duidelijk: "Genk en Club Brugge er niet gerust in"

De titelstrijd zou nog wel eens heel erg leuk kunnen gaan worden. Union SG is voor het tweede weekend op rij de winnaar van het weekend en speelt gewoon bijzonder goed voetbal. Krijgen we een driestrijd? Peter Vandenbempt denkt alvast van wel.

Union SG speelt - zelfs zonder Vanhoutte en Castro-Montes - heerlijk voetbal, dat ook bijzonder herkenbaar is. Het is stilaan hallucinant dat ze nu al voor het vierde seizoen op rij gewoon bovenaan meedraaien.

De voorbije seizoenen grepen ze altijd net naast de titel, maar lieten ze ook in Europa van zich spreken met prima prestaties. En ook op Ajax Amsterdam hadden ze eigenlijk meer verdiend dan ze uiteindelijk kregen.

Union speelt mee om de knikkers

Slotsom: dit jaar zullen de Brusselaars misschien ook wel meespelen om de knikkers. "Ik kan me voorstellen dat Genk en Club Brugge er niet gerust in zijn. Het verschil met Genk is nog tien punten, maar op de laatste speeldag is het Genk - Union."

"Als Union 6 op 6 pakt, zijn ze met drie in de titelstrijd en is Union de ploeg die er met het grootste zelfvertrouwen aan begint", is Vandenbempt duidelijk in zijn analyse bij Sporza.

Zegt u het maar: wie wordt volgens u kampioen dit seizoen? KRC Genk, Club Brugge, Union of toch nog een andere ploeg? Op dit moment zou dit de stand zijn in play-off 1:

1. Genk 31

2. Club Brugge 27*

3. Union 26

4. Anderlecht 24

5. Antwerp 23*

6. KAA Gent 21