Een schot in de roos of eerder een dikke flop? Enkele van de grootste wintertransfers in de JPL onder de loep genomen

Het is ondertussen ongeveer een maand geleden sinds de wintertransferperiode afgerond is. Sommige clubs hebben flink hun best gedaan afgelopen januari, anderen bleven kalm. Wij maakten een kort overzicht van enkele van de meest opvallende transfers en hoe ze het er vanaf brengen bij hun nieuwe club.

César Huerta (Anderlecht, linksbuiten - 10 wedstrijden, 1 doelpunt en 2 assists)

Een van de transfers waar het meest van werd verwacht. Het hing al een tijdje in de lucht en de transfer kende wat vertraging door de dood van Huerta's grootmoeder, maar op 10 januari streek de Mexicaanse international neer in Brussel.

Een dikke week later mocht Huerta zijn debuut maken tegen Kortrijk. Hij maakte meteen indruk met enkele dribbels en bekroonde zijn debuut met een doelpunt als kers op de taart.

De Mexicaan werd al snel een basispion in de basiself van coach Hubert. Voorlopig lijkt Huerta zijn draai te hebben gevonden in het voetbal van Anderlecht en heeft hij zich al enkele keren laten zien met goede dribbels en loopacties. Het is alleen nog wachten tot die acties ook effectief voor meer doelpunten kunnen zorgen.

Gavin Bazunu (Standard, doelman - 4 wedstrijden, 9 tegendoelpunten en 0 clean sheets)

Het was een kleine verrassing, toen Standard de transfer van Gavin Bazunu aankondigde op de laatste dag van de transferperiode. Het was ergens te verwachten, aangezien de jonge Epolo te vaak wisselvallige prestaties afleverde dit seizoen.

Bazunu is met 14 miljoen een van de meest waardevolle spelers in onze competities. Daarnaast heeft de jonge Ier ook al wat Premier League-ervaring bij Southampton en werd er dus verwacht dat hij meteen een meerwaarde zou zijn voor Standard.

Ondanks het feit dat hij nog geen enkele keer de nul kon houden, toonde de Ierse international zich wel al met enkele topsaves. Wordt hij de man die Standard richting de Champions Playoffs sleept?

Dante Vanzeir (Gent, spits - 8 wedstrijden, 4 doelpunten en 0 assists)

Na de blessure van Max Dean en de mindere prestaties van Gudjohnsen, moest KAA Gent op zoek naar een spits die hen richting top 6 kon trappen. Die spits lijken ze in Dante Vanzeir te hebben gevonden, die voor een dikke twee miljoen euro overkwam van het Amerikaanse New York Red Bulls.

Met 4 doelpunten in zijn laatste vier wedstrijden lijkt Vanzeir opnieuw zijn scorend vernuft te hebben teruggevonden in de JPL. Bij Gent hopen ze alvast dat hij dit kan vasthouden en Gents plekje in de top 6 kan verzekeren.

Didier Lamkel Zé (STVV, linksbuiten - 8 wedstrijden, 3 doelpunten en 0 assists)

Heel wat fans van het Belgisch voetbal waren blij wanneer Lamkel Zé aangekondigd werd bij Sint-Truiden. De Kameroener maakte furore bij Antwerp enkele jaren terug, niet alleen met zijn voetbal, maar ook met zijn fratsen. Zijn periode bij Kortrijk was een minder succes.

Voorlopig lijken die fratsen wat minder dan in zijn periode bij The Great Old, maar de voetbalkwaliteit is nog steeds aanwezig. Onder Felice Mazzu wordt Lamkel Zé vaker in het centrum gebruikt als spits, mede omdat andere wintertransfer Loïc Lapoussin ook graag vanop links opereert.

Het is nog de vraag of Lamkel Zé genoeg impact zal hebben bij STVV om ze in de JPL te houden, want de Truienaren bevinden zich midden in een degradatiestrijd. Met zijn drie doelpunten heeft Lamkel Zé alvast niet zijn start gemist.

Thibaud Verlinden (OHL, linksbuiten - 3 wedstrijden, 0 doelpunten en 1 assist)

De transfer van Verlinden naar OH Leuven bracht heel wat controverse met zich mee. Als kapitein van Beerschot was hij een van de weinige lichtpuntjes bij de laatste in de stand en werd er naar hem gekeken om ze in eerste klasse te houden.

Uiteindelijk besloot Verlinden dan toch te vertrekken bij Beerschot en trok hij naar OH Leuven, dat nu ook tegen de degradatie moet strijden.

Zijn debuut was er alvast eentje om snel te vergeten voor Verlinden: Na 53 minuten pakte de linksbuiten tegen Club Brugge een rechtstreekse rode kaart en mocht hij al gaan douchen. Voorlopig heeft Verlinden zijn niveau van bij Beerschot nog niet kunnen tonen.

De winger heeft nog twee wedstrijden om OHL van de degradatie te weerhouden en zich in de harten van de Leuvense fans te spelen.

Olivier Deman (Antwerp, linkervleugel - 11 wedstrijden, 0 doelpunten en 1 assist)

De viervoudige Rode Duivel was een van de eerste toptransfers afgelopen transferperiode en werd meteen een vaste waarde op de linkerflank van The Great Old. Zijn debuut in de beker tegen Union was er meteen eentje van hoge kwaliteit, en dat met maar één trainingssessie in de benen.

De onvermoeibare Deman heeft sinds 19 januari nog geen minuut gemist voor Antwerp. Het valt nog te zien of hij onder kersverse Antwerp-coach Andries Ulderink even belangrijk kan worden als onder De Roeck.

Keano Vanrafelghem (Mechelen, spits - 4 wedstrijden, 0 doelpunten en assists)

Keano 'Kiki' Vanrafelghem werd in Vlaanderen gekend dankzij de serie rond Sporting Hasselt, waar hij aan uitgeleend werd door Patro Eisden. Dit seizoen begon de jonge aanvaller goed in tweede klasse met 8 doelpunten en 6 assists.

Voorlopig lijkt het Vanrafelgem niet te lukken die cijfers van in de Challenger Pro League door te trekken in eerste klasse. De spits zal al enkele malen op de bank zonder in te vallen en mocht nog maar eenmaal starten voor Malinwa. De goede vorm van Benito Raman helpt Vanrafelgem ook niet.

Na het vertrek van Hasi bij Mechelen zou Vanrafelgem misschien wel meer minuten mogen maken om zich te bewijzen en Malinwa in eerste klasse te houden.

Islam Slimani (Westerlo, spits - 7 wedstrijden, 1 doelpunt en 0 assists)

Na eerder succesvolle passages bij zowel Anderlecht als KV Mechelen was het nu de beurt aan Westerlo om de Algerijnse veteraan aan te trekken. Alleen is dat huwelijk voorlopig niet even geslaagd als die vorige twee.

Het is duidelijk dat coach Timmy Simons Slimani niet als basispion ziet. Van de zeven wedstrijden is de Algerijn er slechts eentje gestart. Voorlopig is Slimani nog maar een keer tot scoren gekomen, in de 4-2 winst tegen Standard.

Er komen nog twee pittige wedstrijden aan voor Westerlo, dat nog niet zeker is van de redding. Kan de ervaren Slimani de Kemphanen in eerste klasse houden met al zijn ervaring?