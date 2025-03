Amai! José Mourinho haalt stevig uit naar... Philippe Clement

Clement had eerder aangegeven geen grote fan te zijn van Mourinho’s speelstijl. “Hij heeft veel trofeeën gewonnen op een bepaalde manier. Ik respecteer dat, maar ik hou meer van trainers met een andere stijl. Hij is iemand die meer defensief denkt, terwijl ik liever managers zie die vol inzetten op de aanval", verklaarde de voormalige Rangers-coach.

Mourinho liet die opmerkingen niet zomaar passeren. Toen hem werd gevraagd naar Clement, reageerde hij eerst spottend: “Hoe heet hij ook alweer?” Vervolgens weigerde hij verder in te gaan op de vraag en vroeg hij simpelweg om een ander onderwerp.

Toch kon hij het niet laten om later terug te komen op Clement. Mourinho gaf aan dat hij de nieuwe Rangers-coach Barry Ferguson als een moeilijkere tegenstander beschouwt. “Ik denk dat het tegen hem lastiger wordt dan tegen de vorige coach.”

Daarna volgde de genadeklap voor Clement. “De vorige coach was meer bezig met filosofie dan met wat er op het veld gebeurde. Maar wedstrijden win je niet met filosofie, je wint ze op het veld.”

Mourinho sloot af met een waarschuwing richting Rangers. “Ferguson zal veel objectiever zijn, het wordt moeilijk voor ons. Maar wij zullen het hen ook moeilijk maken.”

