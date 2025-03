STVV zet iconische tribune nog eens open voor eigen publiek dankzij wangedrag van Beerschotsupporters

Vrijdag speelt STVV een thuiswedstrijd tegen Beerschot. Voor 750 thuisfans wordt het een nostalgische avond, want de Jonagoldtribune wordt weer geopend voor de supporters van STVV.

Door het wangedrag van Beerschotsupporters tijdens de Antwerpse derby mogen er geen uitfans aanwezig zijn in het stadion. Daarom opent STVV de tribune voor uitsupporters opnieuw voor de eigen fans.

Het idee om de Jonagoldtribune weer open te stellen voor de thuisfans werd vorig seizoen al overwogen, tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de club. Volgens Bert Stas, brand manager, en Sven Menten, wedstrijdverantwoordelijke is nu het perfecte moment aangebroken om die legendarische tribune terug te openen.

Ticketverkoop voor Jonagoldtribune gestart 🚀



👉🏻 Beleef STVV - Beerschot vanop een unieke plek: https://t.co/QqrQp38SE0 pic.twitter.com/GK4TXyompA — STVV (@stvv) February 26, 2025

"Het is niet de bedoeling onze spionkop te verplaatsen van Tribune Noord naar Zuid. We willen wel onze fans die destijds al genoten in de Jonagoldtribune, nog één keer laten supporteren vanachter het doel waar ze zo veel nostalgische momenten hebben beleefd.”

Terug naar de tijd van toen

Voor de duidelijkheid: alleen de bovenste ring van de Jonagoldtribune wordt geopend. De onderste delen van de tribune blijven gesloten, net als het vak ernaast, dat al jaren dicht is vanwege veiligheidsredenen.

“Voor de bovenkant waren er 750 tickets, die vlogen in een vingerknip de deur uit. We zullen de tijden van toen laten herleven, inclusief een feestje voor de match in de fuifbunker. Het enthousiasme bij onze achterban is groot", klinkt het bij de Kanaries in Het Belang van Limburg.