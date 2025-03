Union wordt slapend rijk: transfer die eigenlijk nog niet eens betaald is, gaat nog eens extra miljoenen opleveren

De Algerijnse spits werd vorige zomer verhuurd aan VfL Wolfsburg, dat komende zomer verplicht is om hem voor 14,5 miljoen euro over te nemen. Met extra bonussen kan die som oplopen tot 17 miljoen euro.

Maar Amoura’s avontuur in Wolfsburg zou van korte duur kunnen zijn. De snelle aanvaller heeft zich razendsnel aangepast aan de Bundesliga en is met negen doelpunten en acht assists in 22 wedstrijden een van de revelaties van het seizoen. Die indrukwekkende prestaties hebben de aandacht getrokken van grotere clubs, waaronder Eintracht Frankfurt en enkele teams uit de Premier League.

Volgens Sky-journalist Florian Plettenberg zal Frankfurt zich niet kunnen permitteren om Amoura binnen te halen. De 24-jarige spits is simpelweg te duur voor hen. Maar in de Premier League zouden enkele clubs wel bereid zijn om diep in de buidel te tasten. In Engeland is er immers meer financiële slagkracht om grote transfers te realiseren.

Wolfsburg kan daardoor al na één seizoen een enorme winst boeken op Amoura. De verwachting is dat er komende zomer biedingen van 30 à 40 miljoen euro op tafel zullen liggen. Een bedrag dat Wolfsburg moeilijk zal kunnen weigeren.

Ook Union SG zou daar opnieuw van profiteren. De Brusselse club wist bij de verkoop van Amoura namelijk een doorverkooppercentage van 15% af te dwingen. Als Wolfsburg hem voor 40 miljoen euro verkoopt, zou Union dus nog eens 6 miljoen euro extra opstrijken. Een flinke meevaller voor een club die hem zelf anderhalf jaar geleden voor amper 4 miljoen euro overnam.

🚨🐺 Mohamed #Amoura is one to watch for the summer transfer window.



There is concrete interest from the Premier League. Eintracht Frankfurt consider him interesting but are not currently involved in the race. #SGE

His overall package would be far too expensive. It is expected… pic.twitter.com/VfXx7rahRz