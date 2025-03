"Hij past toch maar beter op": Nog een trainersontslag in 1A in de maak?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De voorbije dagen werden Besnik Hasi en Jonas De Roeck ontslagen. Het is uitkijken of daar nog iemand bijkomt nu het einde van de reguliere fase eraan komt.

Het was toch enigszins verrassend, om net nu een trainer te ontslaan. Toch kozen KV Mechelen en Royal Antwerp FC ervoor om hun coach nu aan de kant te schuiven.

En mogelijk is er nog een ontslag in de maak. Analist Tom Boudeweel van Sporza kijkt daarvoor in de richting van Westerlo, momenteel dertiende met 31 punten.

“Westerlo en coach Timmy Simons hebben dit seizoen eigenlijk te vaak bijval gekregen. Als je na 28 speeldagen op hun plek staat, dan zijn er gewoon een hoop gebreken en mankementen, die niet weggevijld raken”, klinkt het.

Overal is te horen dat Westerlo daar niet thuishoort en het ook niet verdient om daar te staan, maar de realiteit is nu eenmaal dat de play-downs moeten spelen.

“Wij kunnen dan wel schouderklopjes geven, maar als Westerlo bij de laatste 4 eindigt, heeft Simons het dan goed gedaan?”, vraagt hij zich af.

