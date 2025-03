"Ik heb bewondering voor dat soort trainers": Johan Boskamp deelt wel heel mooie complimenten uit

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het was een zware week voor de ploegen uit de lage landen die Europees speelden. Johan Boskamp trekt dan ook zijn conclusies.

De resultaten van de ploegen uit België en Nederland afgelopen weekend in Europa vielen enorm tegen. Enkel AZ wist met 1-0 te winnen van de Spurs. Voor de rest lijkt alles gespeeld.

Johan Boskamp denkt dan ook niet dat Club Brugge de 1-3 nog kan ophalen. “Zonde dat ze het dinsdag helemaal op het einde nog hebben weggegeven”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Maar als je een mannetje als Asensio kan inbrengen, dan zegt dat veel over de kwaliteit bij Aston Villa. Als je bij de laatste zestien zit in de Champions League, dan sta je ook gewoon tussen de hele grote jongens. Dan is het geen schande meer om eruit te vliegen.”

Alhoewel, PSV kreeg in eigen huis een 1-7-nederlaag te verwerken tegen Arsenal. “Ze kwamen nog goed weg. Het had ook 1-10 kunnen zijn. Ik heb ploegjes bij de U8 al beter zien verdedigen dan PSV bij een paar van die goals.”

En dan is de trainer meteen weer kop van jut. “Nu loopt iedereen wel te zeiken op Peter Bosz, maar je weet dat hij altijd op zijn manier zal blijven voetballen. Lekker aanvallend. Sommige mensen noemen dat naïef, maar ik heb wel bewondering voor dat soort trainers.”

Daarmee staat hij alvast in een mooi lijstje, waar je ook de coach van een ploeg uit de Jupiler Pro League bij kan zetten. “Guardiola, Bos, Van Persie, .... Ook bij Genk hebben ze er zo eentje rondlopen.”