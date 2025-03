Kan er iemand beter doen dan David Hubert met dit Anderlecht? "Dat is niet zijn schuld"

Anderlecht krijgt maar geen constante in zijn prestaties. Na de zege op Standard vorige week was het zondag nergens tegen Westerlo. Een deel van de supporters kijkt nu naar David Hubert als schuldige, maar het echte probleem zit dieper. Er zijn er weinigen die met vertrouwen aan het voetballen zijn.

Zou er iemand beter doen met deze kern dan David Hubert? Misschien wel, dat is een vraag die helemaal open ligt. Want misschien ook niet hoor. Hubert hield na de match in Het Kuipje een tirade over dat de mindset van zijn spelers moet veranderen. Dat het aan 85 procent niet gaat lukken, ook niet in de matchen die de spelers als 'minder' beschouwen.

Vazquez wint geen duels

Dat is al meerdere malen gebleken dit seizoen, maar waarom krijgt hij er dat dan niet in? Wel, Anderlecht speelde zijn beste matchen met Kasper Dolberg in de spits. Dat hoeft geen verrassing te zijn, want de Deen is de beste speler die er in de kern rondloopt. Maar hij miste nu al 13 matchen, waarvan 11 van de laatste 13.

Luis Vazquez, zijn vervanger, dat is een probleem. Als er volgens Hubert moet gekeken worden naar gewonnen duels, dan moet dat beginnen bij zijn Argentijnse spits. Als Dolberg speelt, probeert Anderlecht zijn spits over de grond te bereiken. En dan wint hij wel heel wat van die duels.

Bij Vazquez proberen ze het in de lucht, maar hij kan ook die amper winnen. De 18-jarige Vuskovic stak hem zondag in zijn achterzak. Ok, dat is een groot talent, maar van een een vijf jaar oudere speler mag er toch verwacht worden dat hij af en toe een cruciaal duel wint. Vazquez heeft die grinta blijkbaar niet in zich.

Hazard, Edozie en Huerta zonder vertrouwen

En het maakt dat de rest rond hem ook niet met groot vertrouwen loopt te voetballen. Thorgan Hazard durft niet 100 procent in duel te gaan na zijn zware knieblessure. Edozie en Huerta denken meer aan zelf de actie te maken aangezien hun grote spits niet echt betrouwbaar is met de bal.

En de opbouw van achteruit loopt ook al niet te vlot, want Rits, Simic en Augustinsson zijn opbouwend niet echt de grote talenten. Sardella heeft een serieuze vormdip en Stroeykens is nog niet op niveau en kan nog geen volledige match aan.

En als je de bank bekijkt, word je daar ook niet gelukkiger van. Mogelijk doet iemand beter, maar David Hubert is niet gediend geweest van de omstandigheden. Laat hem een heel seizoen beschikken over een fitte Dolberg en dan kan je echt bouwen. Dat er geen betrouwbare tweede spits in de kern zit, is niet zijn schuld.