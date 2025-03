Erg gemengde reacties op eerste selectie "Verfrissend" versus "Met die clowns achteraan al geen circus nodig"

Een eerste selectie van een nieuwe bondscoach is en blijft altijd iets speciaals. We keken allemaal uit een paar jaar geleden naar de eerste van Domenico Tedesco en die koos toen voor enorme verjonging. Rudi Garcia ging voor een andere vorm van verjonging, wat vinden de supporters?

Rudi Garcia maakte zijn selectie voor de barragewedstrijden in de Nations League tegen Oekraïne op 20 maart in Murcia en op 23 maart in Genk op vrijdagnamiddag bekend in Tubeke.

Aantal debutanten

De coach koos uiteindelijk voor 26 spelers, omdat er twee mensen geschorst zijn voor de wedstrijd in Murcia én vier doelmannen zijn opgeroepen voor de Rode Duivels. De meest verrassende nieuwe naam is misschien wel Jorthy Mokio.

Verder zien we de terugkeer van onder meer Brandon Mechele en Hans Vanaken, terwijl ook Nicholas Raskin en Bryan Heynen er onder meer bij zijn.

Mokio 😒 — Jason 🇧🇪 (@Trossardinho) March 14, 2025

Geen smets is toch wel raar ze die jonge moet de toekomst zijn — Yutani (@AkoProtoo) March 14, 2025

Een aantal andere jonge Belgen uit de eigen competitie zijn er dan weer niet bij, denk maar aan Matte Smets bijvoorbeeld. En dus zijn er heel wat reacties op de sociale media op de selectie van de Belgen.

Er zijn - zoals dat altijd gaat - een aantal voorstanders en ook veel tegenstanders. En dus stellen we ook graag aan u de vraag over de selectie.

Eindelijk Bryan Heynen — Shali (@AriaArin34) March 14, 2025

Eindelijk Brandon! Die gast verdient dat 👍🏻 — Dieter D'hondt (@DieterDhondt83) March 14, 2025

Ok, op zicht wel verfrissend dit. Ben heel benieuwd hoe dit gaat. — Fabian Stoffelen (@FabianStoffelen) March 14, 2025