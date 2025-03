Jan Breydel slaakt een zucht van opluchting: Club Brugge-speler op een brancard van het veld gedragen

Bij Club Brugge zullen ze even in paniek geweest zijn als ze dit zagen. Eén van de Club-spelers moest tijdens zijn interlandverplichtingen met een draagberrie van het veld gedragen worden.

Het gaat om Joel Ordoñez. Als er één speler is die Club Brugge niet voor een lange tijd wil zien uitvallen, dan is hij het wel. Het zou binnenkort immers wel eens terug jackpot kunnen zijn voor Club Brugge. Ordoñez staat in de belangstelling van een resem clubs uit de Premier League en het Italiaanse Atalanta Bergamo. Deze zomer zal er wel een stevig bod voor hem in de bus vallen, als hij fit blijft.

Bij Aston Villa hebben ze de 20-jarige Ordoñez uiteraard al van heel dichtbij aan het werk kunnen zien in de Champions League. De jonge verdediger is ook al uitgegroeid tot basisspeler bij zijn nationale ploeg. Ordoñez stond in de basis bij Ecuador in de thuiswedstrijd tegen Venezuela, een partij in het kader van de WK-kwalificatie.

Club Brugge-speler gaat plots neer

Rond het uur ging Ordoñez plots neer. In eerste instantie leek de medische staf uit te gaan van krampen. Er werd geprobeerd om hem nog op te lappen maar het was dan toch iets erger. Ordoñez werd zelfs op een draagberrie van het veld gedragen. Dat is meestal geen goed teken, niet enkel voor de korte maar ook voor de lange termijn.

Gelukkig had zijn bondscoach na de match alweer relatief goed nieuws over Ordoñez. "Het gaat goed met hem, ik heb met hem gesproken. Hij heeft slechts een contractuurtje", aldus Sebastián Beccacece op zijn persbabbel. Ecuador won van Venezuela met 2-1 en blijft knap tweede in de WK-kwalificatiestand in Zuid-Amerika, met een punt meer dan Brazilië.

Vraagteken voor begin van play-offs

Ordoñez zal wel het treffen met Chili van komende woensdag wellicht missen. Het is dan ook de vraag of hij erbij zal zijn als Club Brugge op zondag 30 maart aan de play-offs begint tegen Anderlecht.