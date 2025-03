Cijfers zijn niet te ontkennen: duidelijk reden waarom KRC Genk op kop staat en Antwerp zo weinig doelpunten slikt

Achter de resultaten van de JPL-ploegen is een duidelijke reden. Zo staat Genk op kop en slikt Antwerp weinig doelpunten: dat is natuurlijk niet zomaar.

De Pro League geeft ons een inkijk in enkele gegevens achter de prestaties van de ploegen in de reguliere competitie. Zo heeft het een lijstje gemaakt van spelers die de meeste kansen gecreëerd hebben in de competitie. Jarne Steuckers torent ver boven iedereen uit met maar liefst 91 afgedwongen doelkansen. Wat een toptransfer is hij al gebleken.

Het is onder meer aan de splijtende passes van Steuckers te denken dat Genk als leider de play-offs ingaat. De ploeg van Thorsten Fink heeft reeds 55 keer de weg naar doel gevonden. Dat mag niet verbazen met een middenvelder als Steuckers die de aanvalslinie zo goed bedient. Ook Zorgane (78), De Cuyper (68), Haspolat (65) en Schoofs (55) hebben hun respectievelijke teams aan heel wat kansen geholpen.

Sidney Lammens belangrijk voor Antwerp

Ook het defensieve compartiment heeft uiteraard een grote impact op de resultaten. Bij Antwerp hebben ze cijfermatig de derde beste verdediging uit de JPL. Er zitten nog wel andere ploegen in de buurt, maar enkel Union en Anderlecht hebben met afstand minder doelpunten geslikt. De defensieve sterkte van Antwerp is zeker ook te danken aan Sidney Lammens.

Hij heeft immers het meeste aantal saves verricht in de competitie: liefst 132 stuks. Daar is ook aan te merken dat er nog progressiemarge is voor RAFC wat het verhinderen van kansen voor de tegenstander betreft. Davy Roef is nog zo'n andere erg actieve keeper met 114 reddingen. Ortwin De Wolf is dan weer 108 keer moeten tussenkomen.

Cercle-speler wint de meeste duels

Daarnaast heeft de Pro League ook cijfers vrijgegeven over de duels. Thibo Somers van Cercle Brugge is met voorsprong de speler die de meeste duels gewonnen heeft.