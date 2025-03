Ex-spelers Anderlecht en Mechelen en Club-speler geven Rode Duivels het goede voorbeeld

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels moeten in Genk tegen Oekraïne een 3-1 nederlaag uit Murcia gaan goedmaken om in de barrages van de Nations League. De Belgische beloften hebben alvast andermaal het goede voorbeeld gegeven.

Er wordt niet alleen gewerkt door de Rode Duivels in Spanje. Enkele uren voor de 'grote jongens' tegen Oekraïne, speelden de Jonge Duivels een tweede oefenwedstrijd.

Na een eerdere zege tegen Zweden werd nu ook vlotjes gewonnen van Andorra. Het werd uiteindelijk 4-0 voor de Belgen, die zo opnieuw vertrouwen hebben getankt met oog op het vervolg van hun carrière.

Norman Basette - die we nog kennen van bij KV Mechelen - opende de score en wist ook de 2-0 tegen de touwen te drukken. En daar zou het uiteindelijk dus ook niet bij blijven, want ook de invallers toonden zich gretig.

Stevige eindcijfers

Julien Duranville zorgde voor het derde doelpunt, Romeo Vermant kon vanop de stip de eindcijfers op het scorebord zetten. Een mooie en ruime overwinning, tegen weliswaar een klein land in Europa.

Met oog op de toekomst is het in ieder geval een opsteker voor bondscoach Swerts, die er een prima oefenkamp opzitten heeft in Spanje.