Genk-speler en Anderlecht-speler zorgen voor historische EK én WK-kwalificatie

De Rode Duivels? Dat was niet om over naar huis te spreken donderdag. Gelukkig zijn er ook nog lichtingen die het wél goed doen. De U17 mag namelijk naar het EK én het WK.

De U17 zijn de eerste echte competitieve leeftijdscategorie. Elk jaar organiseert de UEFA een Europees Kampioenschap voor nationale teams van onder de 17.

Teams moeten eerst twee poules van vier doorkomen voordat ze zich kwalificeren voor het EK: de eerste kwalificatieronde en dan de eliteronde. En in oneven jaren, zoals in 2025, wordt het EK ook een kwalificatietoernooi voor het Wereldkampioenschap.

EK én WK is binnen voor de U17

Nadat ze eind 2024 al hadden gewonnen van Kazachstan, Kosovo en Oekraïne in de eerste ronde, zijn de Rode Duivels deze week in Polen om hun eliteronde te spelen tegen het gastland, Ierland en IJsland.

[U17🇧🇪]

Voici toute la construction de l’action menant au but d’August De Wannemacker !#U17EURO #BELISL pic.twitter.com/EFtC6wW26S — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) March 22, 2025

Na een overwinning tegen Ierland wisten onze U17 zaterdagavond ook te winnen van IJsland, dankzij doelpunten van August De Wannemacker van Racing Genk en Nathan De Cat van Anderlecht. Met de nederlaag van Ierland is België al verzekerd van de eerste plek in hun poule voordat ze het opnemen tegen Polen, en dus van deelname aan het EK en het Wereldkampioenschap.

De jonge spelers werden trouwens gefeliciteerd door verschillende Rode Duivels op sociale media, zoals Thibaut Courtois en Thomas Meunier. Ze zullen in mei het EK U17 in Albanië spelen en in november het Wereldkampioenschap in Qatar - met 48 landen.

Congrats to the under 17 for qualifying for the Euro and World Cup! 🇧🇪💪🏼 @RoyalBelgianFA pic.twitter.com/HFeAzuPch9 — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) March 22, 2025