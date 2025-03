Anderlecht-spelers staan enorme verandering te wachten onder Hasi: "Dat accepteert hij niet"

Besnik Hasi is opnieuw coach van Anderlecht en moet het tij zien te keren in het Lotto Park. Volgens Olivier Deschacht, die onder Hasi in 2014 kampioen werd, brengt hij een heel andere aanpak dan zijn voorgangers.

"In dat opzicht is hij het tegenovergestelde van Hubert en Riemer", vertelt Deschacht in Het Nieuwsblad. "Bij hen kwamen de spelers vaak langs op hun bureau en was er veel interactie. Dat zal met Besnik veel minder het geval zijn."

De voormalige aanvoerder van paars-wit herinnert zich hoe Hasi in 2014 meteen zijn autoriteit vestigde. "Toen hij overnam van Van den Brom, plaatste hij zich meteen als baas boven de groep. Ik noemde hem niet langer 'Bes', maar 'coach'. Je zal wel eens op zijn bureau mogen komen, maar dat zal dan niet voor een koffieklets zijn."

Volgens Deschacht is dat precies wat de ploeg nodig heeft. "Begrijp me niet verkeerd, Hubert heeft goed werk geleverd, maar hij was vaak te zalvend en nam zijn spelers te veel in bescherming. Dat zal je bij Besnik niet hebben. Als het hem niet aanstaat, zal hij het zeggen. Hij heeft een groot ego - in positieve zin -, uitstraling en charisma."

Op zijn eerste persconferentie als nieuwe Anderlecht-coach benadrukte Hasi dat hij meer grinta en passie in het team wil krijgen. Deschacht ziet dat als een logisch gevolg van zijn persoonlijkheid. "Als er iets is wat Besnik zelf uitstraalt, is het wel passie", lacht hij. "De winnaar in hem legt de lat hoog, zowel voor zijn team als voor zichzelf."

Hasi verwacht dat elke speler dezelfde mentaliteit uitstraalt. Wie dat niet doet, zou weleens naast de ploeg kunnen vallen. "Bij Anderlecht moet je altijd willen winnen en boos zijn als dat niet lukt," stelt Deschacht. "Als wij in onze tijd verloren, was er ruzie en spraken we bij wijze van spreken drie dagen niet tegen elkaar."

Die winnaarsmentaliteit mist hij nu bij sommige spelers. "Je mag niet te snel tevreden zijn", legt Deschacht uit. "Hasi zal dat ongetwijfeld proberen inslijpen. Hij accepteert geen passiviteit of gelatenheid, en dat kan net het duwtje in de rug zijn dat deze ploeg nodig heeft."