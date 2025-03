Belgian Cat moeit zich in debat rond Hans Vanaken: "Bla bla bla"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hans Vanaken speelde zondag een dijk van een wedstrijd tegen Oekraïne. De middenvelder van Club Brugge gaf ook de assist voor de beslissende goal van Romelu Lukaku. Voor velen was het een bevestiging van wat ze al langer wisten: Vanaken heeft zijn plaats bij de Rode Duivels.

Vanaken kreeg na de match enorm veel complimenten uit alle hoeken. Zijn klik met Kevin De Bruyne was duidelijk te merken. Vanaken cijferde zichzelf weg en maakte heel wat meters in dienst van KDB.

Maar hij bracht ook iets wat de andere middenvelders niet in hun arsenaal hebben: rust aan de bal en voetbal in één tijd. De Bruyne kon zich zo enkel offensief uitleven.

Vanaken werd onder Domenico Tedesco niet meer opgeroepen. Rudi Garcia heeft hem direct in ere hersteld en dat bevalt ook Belgian Cat Julie Vanloo, grote fan van Club Brugge.

Zij schreef op X wat velen dachten: "We moeten toch even stilstaan bij Hans Vanaken. De bakken kritiek die ik al jaren hoor van alle kanten dat hij het internationaal niveau niet aankan of nooit zal halen. Bla bla bla. Na de match van gisteren en zijn Champions League parcours…"

"Zo zie je maar dat alles te maken heeft met de juiste coach op het juiste moment in een sportcarrière. Iemand moet gewoon in je geloven en je die kans geven. Hij was hier zo klaar voor. Chapeau aan Garcia die eindelijk durft te coachen en vertrouwen geeft aan jongens die dit echt wel verdienen."