Ex-Anderlecht-coach Brian Riemer zorgt voor controverse na zware nederlaag

Portugal-Denemarken (5-2) werd een rollercoaster van een wedstrijd waarin Roberto Martínez even met uitschakeling en mogelijk zijn positie als bondscoach flirtte. Brian Riemer, zoals altijd zichzelf, beleefde een opvallend moment met Cristiano Ronaldo na afloop van de partij.

Na een meeslepende Nations League-wedstrijd in Lissabon, waarin Denemarken uiteindelijk kopje onder ging, was Riemer in de eerste plaats een voetballiefhebber en pas daarna een bondscoach.

Ondanks de zware nederlaag stapte hij breed lachend op Ronaldo af en knuffelde hij zijn idool. Enkele dagen eerder had hij al aangegeven dat hij “elke dag Ronaldo boven Messi zou kiezen” en dat de Portugese sterspeler “een geweldig voorbeeld voor de jeugd” was.

Riemer sloeg Ronaldo op de borstkas en sprak hem met bewondering toe. De Portugese vedette, even verbaasd door het tafereel, nam de lof graag in ontvangst. De Deense bondscoach leek even te vergeten dat zijn ploeg zojuist een bittere nederlaag had geleden.

Riemer had zijn kwalificatiekansen vier minuten voor tijd nog in eigen handen, maar zag die in rook opgaan. In de verlengingen werd Denemarken vervolgens onder de voet gelopen. De Deense spelers zakten verslagen neer op het veld, terwijl hun coach al met zijn hoofd bij een ontmoeting met Cristiano Ronaldo leek te zitten.

Het beeld van een uitgelaten Riemer na een pijnlijke nederlaag zal hem wellicht niet in dank worden afgenomen. De Deense bondscoach mag dan wel een bewonderaar van Ronaldo zijn, maar in de harde wereld van de topsport primeert winnen boven alles.