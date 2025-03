Ontknoping nadert: deze scheidsrechters openen de play-offs voor jouw team

De play-offs kunnen gaan beginnen. En ook dit seizoen zou het wel eens héél erg bijzonder kunnen gaan worden wat er allemaal gaat gebeuren. Ook de scheidsrechters zullen opnieuw een rol spelen, dat weet iedereen.

Er staan dit weekend weer enkele aantrekkelijke affiches op de kalender. Op dinsdag heeft het Referee Department de namen bekendgemaakt van de scheidsrechters die zijn aangesteld voor de 1e speeldag van de diverse play-offs.

Meteen pittige wedstrijden

In de Champions' Play-Offs mag Nicolas Laforge de debatten openen met de topwedstrijd tussen Union en Antwerp op zaterdag. Een dag later is het aan Jasper Vergoote voor de klassieker tussen Club Brugge en Anderlecht.

Ook Jan Boterberg krijgt een topper voorgeschoteld, want hij mag de speeldag in de top-6 afsluiten met Genk tegen Gent.

Beslissingen genomen

De Relegation Play-Offs zijn op speeldag 1 in handen van Nathan Verboomen voor de match van de laatse kans voor Beerschot tegen STVV en Lawrence Visser voor de West-Vlaamse derby tussen Kortrijk en Cercle Brugge.

En ook voor de Europe Play-Offs mogen we al weten wie de matchen in goede banen zal leiden. Bert Put opent de speeldag op vrijdagavond met OH Leuven - Charleroi, Wim Smet krijgt Standard - Mechelen voor de kiezen en Dender - Westerlo is in de handen van Kevin Van Damme.