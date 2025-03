Begint Besnik Hasi met valse noot aan avontuur bij Anderlecht? Schorsing dreigt nu toch - Ook Kuyt en Coleman in gevaar

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal buigt zich vrijdag over drie dossiers van coaches die zich kritisch uitlieten over de arbitrage in de Jupiler Pro League.

Besnik Hasi (ex-KV Mechelen, nu RSC Anderlecht), Chris Coleman (OH Leuven) en Dirk Kuijt (Beerschot) werden eerder vrijgesproken, maar moeten nu toch opnieuw verschijnen.

Hasi reageerde fel na een bewogen 3-3-gelijkspel van KV Mechelen tegen AA Gent in februari: "Ze f*cken ons en dan geven ze een uitleg en moet je naar huis gaan slapen."

Coleman klaagde na de 1-0-nederlaag tegen Club Brugge dat "de landskampioen geen hulp nodig had" en dat de scheidsrechters op hun best moeten zijn in deze fase van het seizoen. Kuijt, na een verloren match bij Gent (3-2), stelde: "Ofwel heeft de arbitrage te weinig kennis van voetbal, ofwel worden wij moedwillig benadeeld."

Het bondsparket daagde hen voor het Disciplinair Comité, maar dat sprak hen vrij. De rechter oordeelde dat hun uitspraken onder de vrijheid van meningsuiting vielen en bijdroegen aan het debat over de scheidsrechterskwaliteit. Gevraagde schorsingen bleven daardoor uit: één met uitstel voor Hasi, twee met uitstel voor Coleman en Kuijt.

Het bondsparket is het echter niet eens met deze vrijspraak en legt de zaak nu voor aan het hoger beroep. Vrijdag wordt duidelijk of de disciplinaire instantie de eerdere vrijspraken handhaaft of de coaches alsnog een sanctie oplegt. Een veroordeling zou een precedent kunnen scheppen voor toekomstige uitspraken over arbitrage in het Belgisch voetbal.