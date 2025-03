Bryan Heynen eindelijk Rode Duivel: "Ik heb een gesprek gehad met de bondscoach"

Rudi Garcia heeft van Bryan Heynen een Rode Duivel gemaakt. De Genk-speler was hier zelf uiteraard bijzonder gelukkig mee.

Uitgerekend in de Cegeka Arena maakte Bryan Heynen zijn debuut als Rode Duivel. Alsof het zo voorbestemd was. Hij mocht de laatste paar minuten van de geweldige partij tegen Oekraïne spelen. "Ik ben toch al heel blij met de vijf minuten die ik kreeg", vertelde hij achteraf.

De Genkse kapitein heeft er lang op moeten wachten, maar het was het zeker waard. "Het was een leerrijke, maar ook een leuke ervaring. Het is een heel fijne groep om in terecht te komen", ging hij verder.

En de verschillen met het spelen bij zijn eigen club? "Dat zijn er heel veel. Ook omdat het allemaal andere gasten zijn. Voor mij is de rol die ik in deze groep heb helemaal anders dan de rol die ik gewoon ben bij Genk."

De 28-jarige middenvelder zal natuurlijk op een volgende selectie hopen. "Ik heb een gesprek gehad met Garcia, maar niet bepaald over de toekomst of zo. Gewoon over wat hij verwacht van zijn middenvelders, meer niet."

Na de interlandbreak is het tijd voor Heynen om terug vol voor de titel te gaan met Racing Genk. Zondag nemen de Limburgers het op tegen KAA Gent in de Cegeka Arena.