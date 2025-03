Romelu Lukaku heeft zeer duidelijke boodschap voor de Belgische topclubs na spektakel in Genk

De Rode Duivels hebben zich zondag verzekerd van het behoud in de League A van de Nations League. Dit in het stadion van Genk, waar de sfeer goed meezat.

De voetbalbond heeft besloten om een tour rond België te doen met de nationale ploeg. De Rode Duivels zullen de komende tijd in stadions over heel het land heen spelen, dit vooral om de fans te herenigen met de ploeg.

Als eerste kwam de Cegeka Arena in Genk aan de beurt. Het verschil met het Koning Boudewijnstadion was meteen te merken. Het stadion zat vol en de fans zaten dichter bij het veld. In Genk is er geen piste die de tribune van het veld scheidt, zoals wel het geval is in Brussel.

"Het is een goed idee om bijvoorbeeld hier te spelen", zei Romelu Lukaku na de wedstrijd. "De fans zijn dichterbij, we voelden echt de steun. Daarvoor moeten we de fans bedanken en ook het initiatief van de voetbalbond om in verschillende stadions te spelen in België."

De sfeer was dik in orde, de fans bleven 90 minuten achter de Rode Duivels staan. In de toekomst wordt dit initiatief dus verdergezet in andere Belgische stadion. Romelu Lukaku is hier voorstander van.

"Ik hoop dat de Belgische topclubs blijven meewerken zodat alle supporters ons overal kunnen zien", heeft hij een duidelijke boodschap voor hen. En wanneer 'zijn' Anderlecht aan de beurt komt? "Ik hoop in september... Dat zou te emotioneel worden voor mij."