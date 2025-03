Anderlecht-speler is eerlijk over Besnik Hasi: "Dat durft hij wel eens..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht begint zondag tegen Club Brugge aan zijn play-offs. Meteen ook weer de eerste wedstrijd sinds de aanstelling van Besnik Hasi.

Tijdens de interlandperiode heeft Anderlecht besloten om David Hubert te ontslaan, om meteen nadien Besnik Hasi voor te stellen. De nieuwe trainer van paars-wit heeft al meteen een indruk achtergelaten bij de spelers.

"Iedereen kent hem ondertussen, hé", opende Mats Rits bij Sporza. "Hij heeft al meteen getoond dat hij er echt kort op zit. En dat hij al wel eens durft te roepen."

"We weten meteen waar hij voor staat. Het is gewoon ook een coach met veel grinta. Zowel op de training als tijdens de wedstrijd laat hij dat zien. En dat verwacht hij ook van ons", gaat Rits verder, die zondag terugkeert naar Jan Breydel voor de wedstrijd tegen Club Brugge, zijn ex-ploeg.

Rits vertelde ook hoe de trainingen onder Hasi al zijn verlopen. "We waren nog geen enkele keer compleet op training en hebben het tactische dus nog niet volledig kunnen bespreken, maar hij hamert wel echt op die overgave van ons. Hij is heel direct en durft dingen te benoemen. Wanneer hij vond dat een pass anders gegeven had moeten worden, zal je het wel horen."

Het ontslag van Hubert was een zeer duidelijk signaal van het bestuur. Anderlecht staat momenteel vierde in het klassement, maar de club zou liever nog wat hoger eindigen.

"Een trainer komt natuurlijk liever aan het begin van het seizoen om dan stelselmatig zijn accenten in de ploeg te slijpen. Maar goed, het is nu zo, en we zullen er met z'n allen wel iets moois van maken", besluit Rits.