Kan 'gedroomd afscheid' nog voor Vertonghen en Alderweireld? Ploegmaat heeft iets te zeggen

Toby Alderweireld heeft zich geblesseerd aan het dijbeen tijdens de wedstrijd tegen Standard. De centrale verdediger heeft een spierscheur in de quadriceps. Is het einde carrière voor de gewezen Rode Duivel?

Bij Antwerp waren ze bezorgd na het laatste fluitsignaal tegen Standard. Toby Alderweireld leek zich bezeerd te hebben, een paar minuten voor het einde van de match.

Scheur in de quadriceps

Maandag kwam de club met meer nieuws dat het slechte nieuws bevestigde. Alderweireld heeft een scheur opgelopen in de quadriceps. Of hij nog in actie komt voor Antwerp is niet zeker. Hij zou na dit seizoen een punt zetten achter zijn spelerscarrière.

Een scheur in de quadriceps heeft normaal tien tot twaalf weken nodig om te genezen. En het slotakkoord van de Jupiler Pro League ligt niet binnen die termijn.

Toch nog spelen?

Toch hoopt Alderweireld nog een keertje te kunnen spelen dit seizoen. Hoe mooi zou het zijn als op de slotspeeldag van de play-offs er door Anderlecht én Antwerp afscheid kan worden genomen van een icoon: Jan Vertonghen gaat namelijk ook met voetbalpensioen.

"Hij wil er zijn aan het einde, voor één of twee wedstrijden en afscheid nemen van de supporters. Op die manier kunnen ze hem bedanken voor alles wat hij hier heeft gebracht", is ploegmaat Chery hoopvol in Gazet van Antwerpen.