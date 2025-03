Vandenbempt streng voor Belgische profclub en speler: "Dat Lamkel Zé zich niet houdt aan de afspraken? Kon je makkelijk voorspellen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zit het Limburgs verhaal van Didier Lamkel Zé bij STVV er na nog geen zes maanden alweer op? Op sociale media hintte de Kameroense aanvaller vorige week al op een vertrek, terwijl zijn team zonder hem op stage vertrok.

De Kameroener zat in 9 wedstrijden aan vier doelpunten, en dat in een meer centrale rol, iets waar hij niet echt aan gewend is. Toch lijkt het avontuur alweer bijna voorbij voor hem.

Ophef

De situatie rond Didier Lamkel Zé bij Sint-Truiden zorgt voor heel wat ophef. De Kameroense aanvaller zou het niet eens zijn met trainer Felice Mazzù nadat hij uitgesloten was van de stage in Nederland.

Volgens Peter Vandenbempt kon dat vooraf wel een beetje voorspeld worden allemaal. Hij is dan ook streng voor de coach van De Kanaries. "Er is al weken onvrede binnen STVV met de manier waarop ze voetballen en hoe het allemaal verloopt."

Lamkel Zé doet het overal

"Bertaccini werd al eens op de bank gezet om de twee vedetten te laten spelen. De manier waarop Lamkel Zé zich gedraagt? Dat kon enorm makkelijk voorspeld worden."

"Dat hij niet komt opdagen, zich niet houdt aan de afspraken, ... Ja, dat is zoals overal. Er zijn mensen die geen enkele band hebben met de club, dat heb je nodig. Lamkel Zé zou het twee minuten na een eventuele degradatie van STVV al zijn vergeten."