Analisten blijven onbegrip tonen over Antwerp-beslissing: "Onlogisch"

Bij de analisten van GvA blijft het onbegrip over het ontslag van Jonas De Roeck nazinderen. Patrick Goots en Frank Raes stellen zich vragen bij de beslissing, zeker omdat de trainer Antwerp naar Play-off 1 loodste en dicht bij een bekerfinale bracht. "Zo slecht was het niet", zegt Raes.

Volgens Goots hoopt Antwerp nu dat interim-coach Andries Ulderink een nieuwe wind laat waaien. "In de thuismatchen zijn ze nooit kansloos. Als ze punten pakken, zal het daar zijn." Toch wordt het volgens Raes lastig zonder Toby Alderweireld.

Het ontslag van De Roeck blijft voor velen een paniekreactie. "Onlogisch", noemt Goots het. "Al moeten we ook toegeven dat het na Nieuwjaar een pak minder was." Maar Raes wijst ook naar het spelersbeleid: "Wie heeft Antwerp allemaal laten gaan? Ook Ondrejka, die wel eens een bal binnentrapte. Om dat dan te verhalen op de trainer..."

Toch ziet Raes ook een positieve evolutie: "Wat ik knap vind, is de doorstroming van eigen jeugd, zoals Renders." Maar Goots nuanceert dat: "Ook door omstandigheden. Bataille was geblesseerd. Odoi evenzeer."

De situatie bij Antwerp zorgde soms voor verrassende keuzes van De Roeck. "Op Cercle liet hij twee Nigerianen invallen waar ik nog nóóit van gehoord had. Na 'Kerk' verscheen plots 'Jezus' (Gabriel Jesus David, red.) ten tonele. Was dat omdat Pasen in zicht is?" grapt Goots.

Ondanks de moeilijke situatie vindt hij dat De Roeck het goed heeft gedaan. Of Antwerp er sportief op vooruit zal gaan met de trainerswissel, moet de komende weken blijken.