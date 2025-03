Scheidsrechtersbaas geeft opvallende kritiek op zijn refs toe, ook aanval Bart Verhaeghe op Visser wordt daarin betrokken

Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot erkent dat er binnen de Belgische arbitrage soms te arrogant wordt opgetreden. Dat zei hij net voor de start van de play-offs, nadat Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe kritiek had geuit op de houding van sommige refs.

"Ik geef toe: ik merk soms óók dat er te arrogant wordt opgetreden. Dat moeten we echt vermijden, want het werkt frustrerend voor spelers en trainers. De oplossing? Meer luisteren. We vragen respect, maar moeten dat zelf ook tonen", zegt Lardot in Het Nieuwsblad.

De perceptie van arrogantie is moeilijk van zich af te schudden, iets wat zeker geldt voor Lawrence Visser, naar wie Verhaeghe expliciet verwees. "Lawrence is totaal geen arrogant persoon, maar hij straalt misschien iets te veel zelfzekerheid uit bij zijn beslissingen. Hij werkt eraan en doet er alles aan om nog beter te worden."

Lardot vindt het niet correct dat clubleiders openlijk de arbitrage aanvallen. "We hebben een goed gesprek gehad met Verhaeghe. Het is niet de bedoeling dat een clubvertegenwoordiger zomaar op de arbitrage schiet. Kritiek mag, maar het moet constructief blijven."

Thorsten Fink, coach van Genk, pleitte recent net voor meer steun aan de refs. "Als ik kijk naar zijn boodschap, kan ik hem alleen maar gelijk geven. Hopelijk heeft dat een positief effect."

Toch zijn er speculaties dat Fink met zijn uitspraken zelf druk probeert te zetten richting de play-offs. "Hij is een intelligent persoon, maar we mogen niet overal iets achter zoeken. Denk je echt dat een scheidsrechter bij een beslissing aan Finks woorden zal terugdenken? Dat is onzin."