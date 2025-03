Analist zeer kritisch over wanprestatie van Antwerp en geeft advies voor topper tegen Club Brugge

Antwerp kreeg zondag een harde klap te verwerken met een zware 5-1-nederlaag op het veld van Union. Rechtsachter Jelle Bataille stelde na afloop dat zo'n pandoering misschien nodig was om de ploeg wakker te schudden. Een uitspraak waar trainer Ulderink achteraf nog over wilde praten met zijn speler.

Bataille werd door de coach op het matje geroepen om zijn woorden te verduidelijken. Oud-voetballer en analist Patrick Goots begrijpt dat spelers tegenwoordig veel moeten zeggen na een wedstrijd.

“Vroeger staken we een sigaret op en spraken we rustig met de pers. Nu moet je vijf à zes keer hetzelfde herhalen op persconferenties", merkte Goots op in De Gazet van Antwerpen.

Volgens Goots zou motivatie geen probleem mogen zijn voor de komende topper tegen Club Brugge. "Dat is altijd een heel geladen wedstrijd. Natuurlijk: die 5-1 hakt er wel in, zeker als je voor een iets meer behouden aanpak kiest, zonder Chery in de ploeg.”

Over die beslissing had Goots een duidelijke mening. “Geen slechte zet. Chery zit niet in zijn beste periode en Chery brengt in balverlies weinig bij aan het spel. Het gameplan klopte op zich, met een sterke Kerk en Balikwisha, maar het middenveld met Odoi en Verstraeten werkte niet."

"Dan kan je nog uren voetballen. Het was gewoon niet scherp genoeg. Daarom mijn goede raad: begin zondag zonder complexen aan die topper tegen Club", besluit de analist.