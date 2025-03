KRC Genk denkt al aan volgend seizoen en heeft zijn zinnen gezet op JPL-sensatie

Racing Genk is niet alleen bezig met de titelstrijd dit seizoen, maar kijkt ook al naar volgend seizoen. De club heeft interesse in aanvaller Daan Heymans van Sporting Charleroi.

De Limburgse club heeft volgens Het Nieuwsblad concrete interesse in Daan Heymans. De competitieleider zoekt naar offensieve versterking en wil graag een speler die kan uitblinken achter de spits.

Heymans speelt al een tijd achter de spits bij Charleroi en doet dat goed. Dit seizoen heeft hij al elf doelpunten gescoord. Dankzij zijn goede prestaties bleef Charleroi uiteindelijk uit de degradatiezone.

Na drie seizoenen bij Charleroi lijkt Heymans klaar te zijn voor de volgende stap in zijn carrière. Met zijn contract dat eindigt in 2026 is Charleroi bereid om mee te werken aan een mogelijke transfer.

Of Heymans effectief naar Genk zal gaan is nog even af te wachten. De 25-jarige Belg zal in Limburg alvast de concurrentie moeten aangaan met Kos Karetsas.