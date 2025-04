Besnik Hasi in de geschiedenisboeken van RSC Anderlecht (al zal hij dat niet gewild hebben)

Anderlecht zakt in een diepe crisis: Hasi heeft een historisch record van nederlagen beet en paars-wit zakt weg na een 2-0 nederlaag tegen Union Saint-Gilloise. De cijfers zijn ontluisterend.

Tegen de top-3 werd dit seizoen niet meer dan 1 op 27 gepakt. Het laatste puntje tegen de top-3 dateert al van september 2024, sindsdien veranderde er veel en werden zelfs twee coachwissels doorgevoerd.

Pijnlijke start

Maar ook het begin van Besnik Hasi bij paars-wit is niet meteen om over naar huis te schrijven. Integendeel zelfs: het is een dieptepunt in de geschiedenis van Anderlecht, al waren de tegenstanders heel sterk.

Zaterdagavond heeft Besnik Hasi helaas geschiedenis geschreven bij Anderlecht op een manier die geen enkele coach voor hem heeft meegemaakt. Voor zijn derde wedstrijd aan het roer van de club in de Champions' Play-offs leed de coach zijn derde opeenvolgende nederlaag.

Geen ruimte meer voor fouten

Daardoor is hij de eerste Anderlecht-coach werd die zo'n mislukking ondervond bij zijn aantreden. Met nul punten uit drie wedstrijden wordt de situatie kritiek, want de derby tegen Union was opnieuw een harde klap voor Anderlecht en hun nieuwe coach.

De volgende wedstrijd zal beslissend zijn voor Hasi. Als Anderlecht een vierde nederlaag op rij incasseert, wat zal de leiding dan doen? Het antwoord zal snel komen, maar één ding is zeker: Hasi heeft geen ruimte meer voor fouten.