Scherp interview van Balikwisha kreeg staartje bij Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC verloor op de vorige speeldag van de play-offs van KAA Gent. Dat zorgde voor de nodige frustratie bij Michel-Ange Balikwisha.

Michel-Ange Balikwisha verkeert in goede doen bij Royal Antwerp FC. Na de nederlaag tegen KAA Gent gaf hij een vlijmscherp interview.

Hij liet na de match optekenen dat zijn ploeg verdedigde als de U8, maar daar bleef het niet bij. “Ik geef goeie passes, maar mijn ploegmaats maken ze niet af. Niet iedereen is perfect. Maar ik ben het beu om voor niks te spelen”, klonk het.

Die uitspraken werden hem niet in dank afgenomen. Ook trainer Andries Ulderink was helemaal niet blij met wat zijn speler gezegd had.

“Ik heb daarover met ‘Bali’ gesproken”, aldus de Nederlander aan Het Laatste Nieuws. “Ik vind dat het niet zijn beste interview was. Dat beseft hij zelf ook. Hij liet zich pakken door de emoties van het moment.”

Dat zijn zaken die Ulderink liever niet ziet. “Het is goed om kritisch te zijn, maar je moet wel opletten dat je je zelf niet naast het team zet. De spelersgroep heeft deze week ook met Bali gesproken. En daarmee is alles ook klaar - we gaan verder.”