"Waar eindigt dit?" Advocaat Omar Souidi gaat pv's voor opgestoken middenvinger aanvechten

Een 20-tal fans van Royal Antwerp FC kreeg een pv in de bus. Dat gebeurde naar aanleiding van een opgestoken middenvinger in de derby tegen Beerschot.

Voor de Federatie Antwerp Supportersclubs (FASC) gaat dit een brug te ver. Zij riepen alle personen die een pv kregen samen om hun krachten te bundelen. Een tiental mensen ging al in op die oproep.

“We zijn tevreden dat meester Souidi zijn expertise daarvoor gebruiken wil. Want dit houdt niet op bij onze club”, zegt voorzitter Dominik Van Landeghem van FASC in Het Laatste Nieuws. “Dit is een straatje zonder eind. Ik kan mij niet inbeelden dat elk weekend elke persoon die een middelvinger opsteekt een boete krijgt.”

Omar Souidi onderzoekt op dit moment de mogelijkheden die er zijn. Sowieso wordt er een bezwaar ingediend. “Maar we staan ook kritisch tegenover een bepaalde regelgeving. Een middelvinger kan een vorm van vrijheid van meningsuiting impliceren. We gaan dat nauwkeurig onderzoeken.”

Elke wet kan volgens Souidi geïnterpreteerd worden. Hoe dit nu gebeurd is, is volgens hem veel te streng. Volgens Souidi worden bepaalde fans geviseerd voor feiten uit het verleden waar ze niet voor vervolgd konden worden.

“Ik zeg niet dat we met middelvingers moeten strooien op voetbalwedstrijden maar ik wil niet zomaar aannemen om mensen daarvoor een hele administratieve rompslomp in te duwen met potentiële boetes. Dat vind ik persoonlijk te ver gaan: waar eindigt het dan?”, besluit de raadsman.