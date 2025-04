Wie degradatie zegt, zegt koopjes: deze spelers van Beerschot zouden zeker in 1A hun plaats hebben

Beerschot is mathematisch zeker van degradatie. Maar de Ratten hebben dit seizoen soms mooie dingen laten zien, dankzij spelers die hun plaats hebben in de Jupiler Pro League: hier zijn er een paar!

Nick Shinton (23 jaar)

Voor zijn eerste volledige seizoen als basisspeler in de Jupiler Pro League heeft het voormalige talent van Club Brugge hoogtes en laagtes gekend. Hij verloor zijn plaats in de playdowns aan Davor Matijas, zonder dat dit veel veranderde in termen van resultaten. Hij zou een perfecte nummer 2 zijn bij heel wat ploegen, of zelfs nummer 1 bij een ploeg die promoveert.

Omar Fayed (21 jaar)

Onlangs beweerde een gerucht dat RSC Anderlecht interesse toonde in Omar Fayed. Wat zeker is, is dat de Egyptische centrale verdediger niet zal proeven van 1B, omdat hij slechts uitgeleend was door Fenerbahçe en dit seizoen heeft hij bewezen dat hij het niveau heeft voor de Jupiler Pro League.

Solide en sterk in de duels, maar ook zeer technisch, Fayed is een toekomstige Egyptische international en een zeer gewild talent door Europese scouts. Gewaardeerd op slechts 1 miljoen euro, zal hij misschien iets duurder zijn, maar heeft duidelijk het potentieel om zich te vestigen in een goede Pro League-club.

Faisal Al-Ghamdi (23 jaar)

Net als Fayed zal Faisal Al-Ghamdi niet blijven na de degradatie van Beerschot. Saoedi-Arabië hoopte dat de sterke middenvelder, uitgeleend door Al-Ittihad, zich in Europa zou ontwikkelen om bij te dragen aan de vooruitgang van het nationale elftal. Zijn toekomst gaat waarschijnlijk via een andere uitleenbeurt of zelfs een transfer.

Al-Ghamdi heeft op momenten al zijn kwaliteiten laten zien: stevig maar ook in staat om de bal met indrukwekkend gemak vast te houden, leek de Saudische middenvelder soms wat ontgoocheld over het spelniveau van Beerschot. Heeft hij het niveau voor de Belgische top? Nee. Maar voor een middenmoter? Zeker weten.

Marwan Al-Sahafi (21 jaar)

Zijn doelpunten tegen Brugge en Anderlecht hebben misschien te hoge verwachtingen gecreëerd rond de Saoedische aanvaller, ook hij wordt uitgeleend door Al-Ittihad en keert dus terug naar zijn moederclub. Maar de kwaliteiten van Marwan Al-Sahafi zijn groot. Snel en ontwrichtend, hij moet leren consistent te zijn, maar voor een eerste seizoen in Europa is dat bemoedigend.

In een beter team, met mogelijk een speelstijl die meer is afgestemd op zijn kwaliteiten of met betere spelers om mee te combineren, zou Al-Sahafi waarschijnlijk veel kunnen bijdragen in de Pro League. Probleem: Saoedische spelers kunnen duur zijn, met een wisselvallige output. Zal een Belgische club de gok durven wagen?

Antoine Colassin (25 jaar)

De onbetwistbare realiteit. De plaats van Antoine Colassin ligt niet in de Challenger Pro League, en nadat hij eindelijk een vaste basisplaats had gekregen in 1A, is het moeilijk voor te stellen dat hij de club trouw zal blijven na de degradatie. Colassin, met 5 doelpunten en 5 assists in alle competities, was de beste Rat van dit seizoen.

Vorige zomer had de voormalige speler van paarswit al kunnen tekenen bij Sporting Charleroi. Het zou onbegrijpelijk zijn als de Zebra's niet opnieuw een poging zouden wagen, want dat is precies het soort team waar Antoine Colassin zou kunnen gedijen. Ongetwijfeld zal hij deze zomer opties hebben...