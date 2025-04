Besnik Hasi een stoomketel op ontploffen? "Hij moet misschien doen met Dolberg wat hij met Mitrovic deed"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Besnik Hasi beleeft geen droomrentree bij Anderlecht. Met nul op negen in de Champions' Play-offs en opvallend gedrag langs de zijlijn ligt de coach onder vuur. Tijdens de match tegen Union was hij negentig minuten lang een stoomketel op ontploffen.

Volgens zijn twee boezemvrienden Arben Mamusha en Bekim Bytyqi hoort dat bij zijn karakter – al geven ze toe dat hij soms zijn boekje te buiten gaat. “Als je denkt dat hij zich op het veld erg gedraagt, moet je eens met hem een vriendschappelijk toernooitje spelen", lacht Arben in HLN.

“Hij roept en commandeert constant. Maar dat komt voort uit hoe veeleisend hij is voor zichzelf. En ja, dat legt hij dan ook op aan anderen. Hij weet dat het soms te veel is, hoor. Die uitspraak over Lauberbach na KV Mechelen? Hij wist dat dat niet kon. Maar hij zei: ‘Ik heb niet gelogen.’”

Bekim benadrukt dat er een groot verschil is tussen de Hasi op training en de Hasi op wedstrijddag. “Veel mensen kennen alleen de coach langs de zijlijn, maar niet de mens erachter. Op training is hij net zorgzaam, hij wil spelers vertrouwen geven. Vroeger bij Anderlecht bleef hij soms na de training met Mitrovic op het veld om hem voorzetten te geven, puur om zijn zelfvertrouwen te boosten.”

Arben knipoogt: “Ik heb hem al gezegd dat hij dat nu met Dolberg ook moet doen.” De Deense spits worstelt de laatste weken met zijn vorm, net als meerdere sterkhouders van Anderlecht. Hasi weet dat hij ze er weer bovenop moet krijgen – en dat begint met vertrouwen. “Hij probeert dat echt, ook al zie je het niet altijd aan de zijlijn.”

Dat hij soms botst met de stijl van het huis in het Lotto Park, beseft hij maar al te goed. “Besnik is geen showtrainer,” zegt Bekim. “Hij leeft intens mee. Maar hij zal ook de eerste zijn om achteraf toe te geven dat hij zijn emoties beter moet doseren.”